Cremonese-Lazio | Sarri ammonito | contro lo Spezia non sarà in panchina per squalifica

(Di domenica 18 settembre 2022) Ladominalanel match valevole per la settima giornata di Serie A 2022/2023, ma deve accusare anche una nota negativa. Il tecnico biancoceleste Maurizio, infatti, è statoper proteste ecostretto a saltare la prossima sfidaloper. L’allenatore toscano, dunque, la rientro dopo la sosta, non potrà essere inper seguire la propria squadra e darle le opportune indicazioni. SportFace.

calciomercatoit : +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (… - OfficialSSLazio : #CremoneseLazio ?? Settore Ospiti esaurito: in vendita ulteriori tagliandi ?? - TuttoMercatoWeb : Dalla Manita al poker: la Lazio dimentica il Midtjylland e supera 4-0 allo 'Zini' la Cremonese - IlCalcioItalia1 : J7 Serie A : Cremonese ?? 0-4 Lazio ?? 7' Immobile(0-1) 21' Immobile(sp, 0-2) 45+2' Milinkovic-Savic(0-3) 79' Pedro… - dei_voce : S.S LAZIO: IL POST PARTITA CREMONESE-LAZIO -

... poi Chris Smalling che qualche rete la mette a segno " anche se in Roma Atalanta non sarà facile " e poi potremmo anche vedere titolare Nicolò Casale () che all'esordio con la maglia ......00 Bologna - Empoli (Dazn) 18:00 Spezia - Sampdoria (Dazn) 20:45 Torino - Sassuolo (Dazn e Sky) Domenica 18 settembre 12:30 Udinese - Inter (Dazn e Sky) 15:00(Dazn) 15:00 ...Pedro in gol contro la Cremonese, l’attaccante spagnolo ha firmato la rete dello 0-4 al termine di un’ottima azione corale ...E' il 57' quando Sarri usa il primo slot per i cambi allo Zini di Cremona. Fuori Zaccagni e Casale, dentro Pedro e Romagnoli. Nulla di preoccupante per l'attaccante che rientra da ...