Colin Farrell parla della sua amicizia con Elizabeth Taylor: "Sognava di porre fine all'AIDS" (Di domenica 18 settembre 2022) Colin Farrell si è recentemente aperto a proposito della sua amicizia con Elizabeth Taylor, rivelando che amava i polizieschi e che Sognava di porre fine all'HIV/AIDS. Colin Farrell ha conosciuto Elizabeth Taylor nel 2009 dando inizio ad una breve ma intima amicizia con la leggenda hollywoodiana che è durata fino alla sua morte, avvenuta nel marzo 2011. Ritirando un premio presso l'Elizabeth Taylor Ball to End AIDS per il suo impegno per la causa, l'attore ha raccontato alcuni aneddoti relativi alla vita dell'attrice, incluso il suo amore per i polizieschi. "Ho amato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 settembre 2022)si è recentemente aperto a propositosuacon, rivelando che amava i polizieschi e chediall'HIV/ha conosciutonel 2009 dando inizio ad una breve ma intimacon la leggenda hollywoodiana che è durata fino alla sua morte, avvenuta nel marzo 2011. Ritirando un premio presso l'Ball to Endper il suo impegno per la causa, l'attore ha raccontato alcuni aneddoti relativi alla vita dell'attrice, incluso il suo amore per i polizieschi. "Ho amato ...

raimovie : Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile Colin Farrell per The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh… - WeCinema : ?? #Venezia79 | Leone d’Oro a sorpresa a Laura Poitras, doppio premio a 'Bones and all' di Luca Guadagnino e all’eso… - _mvmbles : Ma Tamberi da piccolo sembrava un mini Colin Farrell #amici22 - EnricoC32218512 : RT @EnricoC32218512: Selfie with Colin Farrell to Airport Venice 2022 !. ( Milannapoli,sireltonjohn,paulnewman,Ancona,verissimo,davidbeckam… - DoliverLevine : Ovviamente 10/10 ??????via @thejournal_ie -