Calenda contro tutti (Di domenica 18 settembre 2022) Bologna. Quando Carlo Calenda arriva all’incontro con i suoi sostenitori, è in corso un piccolo terremoto mediatico. "Fanpage si prenderà una denuncia" dice. "Il fango rimarrà attaccato sulle mani di chi lo tira. E a chi ha architettato tutto questo, dico: vi vergognerete a tempo di record". Fanpage - avrete letto – ha pubblicato un video in cui una donna con il viso oscurato accusa il senatore Matteo Ricchetti, che di Calenda è il braccio destro, di averla molestata. Una storia bruttissima - proposte oscene, mani sotto la gonna, baci non richiesti, foto del pene - tutto nell’ufficio di lui al Senato, nel novembre 2019 (Ricchetti, 48 anni, sposato con figli, risponde che non è vero niente, che contro di lui non ci sono querele, che la donna è già stata, lei sì, denunciata per stalking, ed è già nota alla magistratura). ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 18 settembre 2022) Bologna. Quando Carloarriva all’incon i suoi sostenitori, è in corso un piccolo terremoto mediatico. "Fanpage si prenderà una denuncia" dice. "Il fango rimarrà attaccato sulle mani di chi lo tira. E a chi ha architettato tutto questo, dico: vi vergognerete a tempo di record". Fanpage - avrete letto – ha pubblicato un video in cui una donna con il viso oscurato accusa il senatore Matteo Ricchetti, che diè il braccio destro, di averla molestata. Una storia bruttissima - proposte oscene, mani sotto la gonna, baci non richiesti, foto del pene - tutto nell’ufficio di lui al Senato, nel novembre 2019 (Ricchetti, 48 anni, sposato con figli, risponde che non è vero niente, chedi lui non ci sono querele, che la donna è già stata, lei sì, denunciata per stalking, ed è già nota alla magistratura). ...

ferrazza : Ora magari è innocente e glielo auguro ma è mitomania pura sostenere che ci sia un complotto contro Richetti per colpire Calenda. - Corriere : Il contro-dibattito di Calenda: «Le coalizioni non reggono» - fattoquotidiano : Calenda contro il reddito di cittadinanza: “Pagato con tasse di infermieri che guadagnano 1450 euro, etico toglierl… - MauroCapozza : RT @giuliocavalli: Su Richetti Calenda ha sbagliato tutto. Ne ha fatto il nome, ha sventolato una denuncia contro ignoti come se valesse pe… - Noviolenzadonne : @contextuo @tulliocp @Open_gol Il gombloddo contro un pericoloso partito da 3%. Inoltre Calenda ha rivelato il nome… -