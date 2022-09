Avatar: gli studios volevano eliminare delle scene, James Cameron: "Dopo Titanic, ho il diritto di tenerle" (Di domenica 18 settembre 2022) Il regista di Titanic James Cameron non le ha mandate certo a dire agli studios quando, nel realizzare Avatar, questi volevano che eliminasse alcune scene dal film. Il regista di Avatar James Cameron ha avuto una risposta molto semplice per gli studios quando gli hanno chiesto di accorciare la durata del film, magari tagliando determinate scene... E c'entra Titanic. Parlando ai microfoni del New York Times in occasione della re-release cinematografica di Avatar, come riporta anche IndieWire, James Cameron avrebbe raccontato di quanto 20th Century Fox provò a chiedergli di diminuire la durata di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 settembre 2022) Il regista dinon le ha mandate certo a dire agliquando, nel realizzare, questiche eliminasse alcunedal film. Il regista diha avuto una risposta molto semplice per gliquando gli hanno chiesto di accorciare la durata del film, magari tagliando determinate... E c'entra. Parlando ai microfoni del New York Times in occasione della re-release cinematografica di, come riporta anche IndieWire,avrebbe raccontato di quanto 20th Century Fox provò a chiedergli di diminuire la durata di ...

Davide70405052 : RT @PulzelloO: a grande richiesta, per onorare l ingresso del cosiddetto ' metaverso ' nel nostro sistema sociale. gli ideatori cosa propon… - PulzelloO : a grande richiesta, per onorare l ingresso del cosiddetto ' metaverso ' nel nostro sistema sociale. gli ideatori co… - giovanni_barba : @ajejewife1 @a_presbitero ma lei chi e’ ? Ci conosciamo ? mi lasci in pace , non parlo con gli avatar - DanDanno93 : Io che adoro gli avatar di satana - SadBall : Nemmeno gli scienziati del sistema di Fomalhaut che studieranno i resti miserabili della nostra civiltà tra 4000 an… -