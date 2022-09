Andreas Muller su Veronica Peparini, Amici e molto altro: “Pugnalate alle spalle” (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo diversi anni da professoressa e professionista, Veronica Peparini e Andreas Muller non saranno nella nuova edizione di Amici di Maria. Il vincitore del talent aveva parlato della sua assenza in un lungo post di qualche mese fa. Il ragazzo si era espresso – in modo un po’ strano – anche sull’addio di Veronica ad Amici. Oggi durante la prima puntata di Amici 22, Andreas Muller è tornato a parlare della Peparaini, alla quale ha dedicato un pensiero sul suo profilo. STA TUTTO QUI Nel loro amore Nel loro supporto continuo Nell’esserci SEMPRE l’un per l’altro Nella stima che va di pari passo al sentimento Onestamente, come si ferma sto piantino? Andreas Muller e ... Leggi su biccy (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo diversi anni da professoressa e professionista,non saranno nella nuova edizione didi Maria. Il vincitore del talent aveva parlato della sua assenza in un lungo post di qualche mese fa. Il ragazzo si era espresso – in modo un po’ strano – anche sull’addio diad. Oggi durante la prima puntata di22,è tornato a parlare della Peparaini, alla quale ha dedicato un pensiero sul suo profilo. STA TUTTO QUI Nel loro amore Nel loro supporto continuo Nell’esserci SEMPRE l’un per l’Nella stima che va di pari passo al sentimento Onestamente, come si ferma sto piantino?e ...

