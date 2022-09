Alluvione Marche, gli interventi approvati nel 2016? Niente per sei anni. E dieci mesi fa l’estensore della delibera denunciava: “Fatte scelte opposte, che non riducono i rischi per Senigallia” (Di domenica 18 settembre 2022) Quando una tragedia ha un precedente dal quale sono passati otto anni, come nel caso dell’Alluvione nelle Marche, l’unica cosa che dovremmo sentirci dire è che era stato fatto tutto il possibile. Ma non è questo il caso e l’eccezionale quantità d’acqua piovuta in poche ore non giustifica che, in tanti anni, di interventi volti alla prevenzione e alla riduzione del rischio esondazioni se ne siano visti ben pochi. Eppure la strada da fare e la direzione da prendere erano già state messe nero su bianco nell’assetto di progetto approvato dalla Regione Marche il 25 marzo 2016 con la delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale firmata dall’allora governatore Luca Ceriscioli e dall’allora segretario generale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Quando una tragedia ha un precedente dal quale sono passati otto, come nel caso dell’nelle, l’unica cosa che dovremmo sentirci dire è che era stato fatto tutto il possibile. Ma non è questo il caso e l’eccezionale quantità d’acqua piovuta in poche ore non giustifica che, in tanti, divolti alla prevenzione e alla riduzione delo esondazioni se ne siano visti ben pochi. Eppure la strada da fare e la direzione da prendere erano già state messe nero su bianco nell’assetto di progetto approvato dalla Regioneil 25 marzocon ladel Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale firmata dall’allora governatore Luca Ceriscioli e dall’allora segretario generale ...

