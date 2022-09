Un super meteorite si è abbattuto sulla Terra ed ha portato con se un diamante alieno unico nel genere (Di sabato 17 settembre 2022) Sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, in particolare di ingegneri e scienziati “spaziali”, il meteorite che si è abbattuto sulla Terra, portando con se dei diamanti considerati di origine aliena, extraterrestre. meteorite diamante, 15/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, di diamanti super duri, ancora più “forti” rispetto a quelli che conosciamo comunemente, e che confermano quindi l’esistenza in natura di questo raro tipo di minerali chiamati diamanti esagonali. La loro denominazione deriva dal fatto che la disposizione degli atomi di carbonio al suo interno è a forma di esagono, e ciò permette allo stesso materiale di essere durissimo, ancora di più rispetto ai diamanti conosciuti sulla ... Leggi su computermagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, in particolare di ingegneri e scienziati “spaziali”, ilche si è, portando con se dei diamanti considerati di origine aliena, extraterrestre., 15/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, di diamantiduri, ancora più “forti” rispetto a quelli che conosciamo comunemente, e che confermano quindi l’esistenza in natura di questo raro tipo di minerali chiamati diamanti esagonali. La loro denominazione deriva dal fatto che la disposizione degli atomi di carbonio al suo interno è a forma di esagono, e ciò permette allo stesso materiale di essere durissimo, ancora di più rispetto ai diamanti conosciuti...

