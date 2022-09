Sofia Raffaeli ancora una volta sul tetto del mondo, medaglia d’oro nell’All Around (Di sabato 17 settembre 2022) Sofia Raffaeli sul tetto del mondo, ancora una volta. Dopo essersi laureata Campionessa del mondo in tre specialità (cerchio, palla e nastro), l'azzurra di Chiaravalle ha conquistato la medaglia d'oro nell'All Around. Mai un`italiana aveva vinto finora la medaglia d`oro nel concorso generale ai Mondiali di ginnastica ritmica, la gara più importante che incorona la Reginetta dei piccoli attrezzi, quella più completa e competitiva in tutte le specialità. Sofia Raffaeli ha sfatato il tabù ed ha sublimato un pomeriggio da leggenda alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria).L`allieva di Julieta Cantaluppi partiva con tutti i favori del pronostico. In una finale di eccellente spessore tecnico ha ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 settembre 2022)suldeluna. Dopo essersi laureata Campionessa delin tre specialità (cerchio, palla e nastro), l'azzurra di Chiaravalle ha conquistato lad'oro nell'All. Mai un`italiana aveva vinto finora lad`oro nel concorso generale ai Mondiali di ginnastica ritmica, la gara più importante che incorona la Reginetta dei piccoli attrezzi, quella più completa e competitiva in tutte le specialità.ha sfatato il tabù ed ha sublimato un pomeriggio da leggenda alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria).L`allieva di Julieta Cantaluppi partiva con tutti i favori del pronostico. In una finale di eccellente spessore tecnico ha ...

LiaCapizzi : Et voilà, Sofia Raffaeli vola a Parigi 2024 'È per la mia terra, le Marche. Per tutte le famiglie che stanno soffr… - Eurosport_IT : Sofia, lascia però qualcosa anche alle altre... Nastro ?? Clavette ?? Cerchio ?? Palla ?? #RHYWorlds2022 | #Raffaeli - Eurosport_IT : LA REGINA DELLA GINNASTICA RITMICA ?????? Sofia Raffaeli riscrive la storia: è la prima italiana a conquistare la med… - sparklycharlees : RT @LiaCapizzi: Et voilà, Sofia Raffaeli vola a Parigi 2024 'È per la mia terra, le Marche. Per tutte le famiglie che stanno soffrendo...'… - AndreaFabiano : RT @LiaCapizzi: Quattro ORI Mondiali di Sofia Raffaeli. Qui si entra nella leggenda della ginnastica ritmica! Il 4° oro il più pesante. Gar… -