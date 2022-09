Roma, per Karsdorp lesione al menisco: sarà operato (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – La Roma perde un altro giocatore per infortunio. Il club giallorosso ha comunicato oggi che “Rick Karsdorp, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer”, spiega la Roma. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Laperde un altro giocatore per infortunio. Il club giallorosso ha comunicato oggi che “Rick, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito unaalinterno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatoresottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer”, spiega la. L'articolo proviene da Italia Sera.

