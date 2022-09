Nubifragio Marche | il più intenso degli ultimi 10 anni

(Di sabato 17 settembre 2022) – Durante la forte perturbazione che ha colpito duramente le, nel tardo pomeriggio – prima serata del 15 settembre, sono caduti in poche ore oltre 400 millimetri di pioggia. Un alluvione-lampo arrivato dopo un lungo periodo di siccità, che ha causato 11 vittime, almeno tre dispersi e centinaia di sfollati; gravi effetti al suolo, quali frane e esondazioni dei torrenti. I dati registrati, ogni ora, dai sistemi di monitoraggio delle precipitazioni della rete pluviometrica nazionale del Cnr-Irpi, evidenziano che l’intensità della pioggia registrata al pluviometro di Cantiano (PU) è risultata essere la più intensa10. In particolare, le precipitazioni registrate tra le 17:00 e le 21:00 è stata di 265 mm. Le intensità orarie più violente si sono avute tra le 19:00 e le 20:00 con 76mm/h, che ...

Ed è stato proprio Curcio, giunto ieri mattina nelle Marche, a sottolineare come si sia trattato di 'un evento molto maggiore rispetto alle previsioni iniziali'. Basti pensare che in poco più di 3 ore è stato rinvenuto un corpo esanime, undicesima vittima del catastrofico nubifragio dell'altro ieri sera. Ci sono due dispersi: un bambino di otto anni ed una donna di 57. ANCONA (ITALPRESS) – Sale ad undici il numero delle vittime per l'alluvione che ha investito le Marche. I vigili del fuoco infatti hanno recuperato il corpo di un uomo a Serra de Conti, in provincia di Ancona.