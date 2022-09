Napoli, bolletta della luce troppo alta: scoppia lite. 12enne in ospedale (Di sabato 17 settembre 2022) Emergono dettagli sul ferimento della 12enne raggiunta da un calcio al torace sferrato dalla coinquilina della mamma. A scatenare l’aggressione in via Jannelli, al Vomero, sarebbe stata una discussione sull’ultima bolletta della luce. Napoli, 12enne in ospedale: lite per la bolletta della luce Come spiega il Mattino, la ragazzina è arrivata alle 2 e 30 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 settembre 2022) Emergono dettagli sul ferimentoraggiunta da un calcio al torace sferrato dalla coinquilinamamma. A scatenare l’aggressione in via Jannelli, al Vomero, sarebbe stata una discussione sull’ultimainper laCome spiega il Mattino, la ragazzina è arrivata alle 2 e 30 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

repubblica : Bolletta shock all'ospedale Cardarelli: 11 milioni e mezzo per la luce - enbusy : RT @ImolaOggi: NAPOLI - Bolletta shock all'ospedale Cardarelli: 11 milioni e mezzo per la luce. Il direttore: 'Come faremo?' Draghi: 'lasci… - Tigre62407225 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli All’ospedale Cardarelli bolletta choc da 11 milioni e mezzo - Fra42824057 : RT @ImolaOggi: NAPOLI - Bolletta shock all'ospedale Cardarelli: 11 milioni e mezzo per la luce. Il direttore: 'Come faremo?' Draghi: 'lasci… - ruttodibosco : RT @QLexPipiens: Chieda ai suoi referenti politici, cioè agli stessi che lo hanno inquadrato come direttore. Perché funziona così. 'Bollet… -