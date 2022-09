Mondiali Ciclismo: due gli U23 nella crono, al via Milesi e Piganzoli (Di sabato 17 settembre 2022) Sono sbarcati in queste ore a Bowral, in Australia, i corridori italiani guidati da Daniele Bennati. Seconda volta nella storia in cui i Mondiali vengono disputati nel continente oceanico, la prima volta fu nel 2010 e gli azzurri conquistarono l’oro di Giorgia Bronzini. Il via per la crono uomini U23 è fissato per lunedì, presenti gli azzurri Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli. Presenti per la crono uomini oltre al bicampione del mondo Filippo Ganna, Matteo Sobrero ed Edoardo Affini. La partenza del primo corridore alle 5,42 italiane. La prova sara’ preceduta dalla crono femminile, con la Fidanza e la Guazzini. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Sono sbarcati in queste ore a Bowral, in Australia, i corridori italiani guidati da Daniele Bennati. Seconda voltastoria in cui ivengono disputati nel continente oceanico, la prima volta fu nel 2010 e gli azzurri conquistarono l’oro di Giorgia Bronzini. Il via per lauomini U23 è fissato per lunedì, presenti gli azzurri Lorenzoe Davide. Presenti per lauomini oltre al bicampione del mondo Filippo Ganna, Matteo Sobrero ed Edoardo Affini. La partenza del primo corridore alle 5,42 italiane. La prova sara’ preceduta dallafemminile, con la Fidanza e la Guazzini. SportFace.

