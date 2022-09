LIVE Spezia-Sampdoria 1-1 | magia dalla distanza di Sabiri | poi autogol di Murillo

internewsit : LIVE Serie A - Spezia-Sampdoria, Murillo rovina tutto: autorete ed è 1-1 - - Sportschau_live : Spezia Calcio - Sampdoria 1:1 12. Minute: Eigentor durch Jeison Murillo - sportli26181512 : Spezia-Sampdoria, il risultato in diretta LIVE: Si gioca il derby ligure al Picco, dove i blucerchiati cercano la p… - sportli26181512 : LIVE Spezia-Samp 0-0: Gotti sceglie Kovalenko, ospiti con Leris - TuttoSampdoria1 : RT @TuttoSampdoria1: Spezia-#Sampdoria: cronaca #live, risultato in tempo reale #SpeziaSamp -

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Alberto Picco' di La. FORMAZIONI UFFICIALI- SAMPDORIASPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, ...Allo stadio Picco, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiSampdoria 0 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Al via ...Ecco le formazioni ufficiali di Spezia e Sampdoria, che scenderanno in campo allo stadio Picco alle 18,00 per il derby ligure che mette in palio punti importanti in ottica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...