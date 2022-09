Kim Min-jae; Non proprio uno sconosciuto (Di sabato 17 settembre 2022) La sua storia calcistica Kim ha trascorso la prima parte della sua carriera, giocando in Corea del Sud e in Cina prima di trasferirsi al Fenerbahce nell'agosto dello scorso anno. Ha collezionato 40 presenze con i turchi, aiutandoli a finire secondi nella Super Liga.Il difensore centrale ha messo in scena alcune prestazioni impressionanti durante la sua prima stagione in Europa e questo ha visto emergere grandi squadre sulle sue tracce. Tottenham, Chelsea, Arsenal ed Everton lo seguivano con attenzione. Ben presto gli Spurs spinsero al massimo per catturarlo dal Fenerbahce. Tuttavia, Antonio Conte e Fabio Paratici sono rimasti frustrati quando il 25enne è passato al Napoli a fine luglio. Secondo transfermarkt, l'accordo valeva 16,25 milioni di sterline. Kim ha, infine, scelto il Napoli firmando un contratto triennale. Il difensore rappresenterà la Corea del Sud ai Mondiali di ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 17 settembre 2022) La sua storia calcistica Kim ha trascorso la prima parte della sua carriera, giocando in Corea del Sud e in Cina prima di trasferirsi al Fenerbahce nell'agosto dello scorso anno. Ha collezionato 40 presenze con i turchi, aiutandoli a finire secondi nella Super Liga.Il difensore centrale ha messo in scena alcune prestazioni impressionanti durante la sua prima stagione in Europa e questo ha visto emergere grandi squadre sulle sue tracce. Tottenham, Chelsea, Arsenal ed Everton lo seguivano con attenzione. Ben presto gli Spurs spinsero al massimo per catturarlo dal Fenerbahce. Tuttavia, Antonio Conte e Fabio Paratici sono rimasti frustrati quando il 25enne è passato al Napoli a fine luglio. Secondo transfermarkt, l'accordo valeva 16,25 milioni di sterline. Kim ha, infine, scelto il Napoli firmando un contratto triennale. Il difensore rappresenterà la Corea del Sud ai Mondiali di ...

