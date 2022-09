Juventus, Gazzetta: “Guai per Max in vista” (Di sabato 17 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la Juventus ad oggi possiede davvero dei problemi anche in rosa in totale fattura. “Altro che l’America Il primo infortunio è stato quello di Arthur alla caviglia, proprio alla vigilia della partenza per la tournée negli Stati Uniti. Uno stop da poco, che qualcuno ha anche letto come diplomatico, dato che il centrocampista brasiliano era già nelle liste di proscrizione bianconere sul mercato. Poi è arrivato il primo affaticamento muscolare, quando Mattia De Sciglio si è fermato in allenamento. Il vero calvario, per l’entità degli infortuni, è iniziato però in America. A cominciare dalla lesione al menisco laterale del ginocchio destro di Paul Pogba il 23 luglio. Il Polpo si opporrà all’intervento immediato, scegliendo una terapia conservativa che si rivelerà fallimentare. ... Leggi su seriea24 (Di sabato 17 settembre 2022)- Come riporta lalaad oggi possiede davvero dei problemi anche in rosa in totale fattura. “Altro che l’America Il primo infortunio è stato quello di Arthur alla caviglia, proprio alla vigilia della partenza per la tournée negli Stati Uniti. Uno stop da poco, che qualcuno ha anche letto come diplomatico, dato che il centrocampista brasiliano era già nelle liste di proscrizione bianconere sul mercato. Poi è arrivato il primo affaticamento muscolare, quando Mattia De Sciglio si è fermato in allenamento. Il vero calvario, per l’entità degli infortuni, è iniziato però in America. A cominciare dalla lesione al menisco laterale del ginocchio destro di Paul Pogba il 23 luglio. Il Polpo si opporrà all’intervento immediato, scegliendo una terapia conservativa che si rivelerà fallimentare. ...

