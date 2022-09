Elezioni: Conte, 'invito Renzi a stare nella realtà e non chiuso nei palazzi' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Io non ho minacciato nessuno e vorrei che non cedessimo a furbizie di sorta. Ci mancherebbe che io possa invitare alla violenza, io l'ho invitato a confrontarsi con le persone, con i percettori di reddito. Sono persone che hanno potuto mettere un piatto per i figli, che hanno potuto comprare un paio di occhiali... E' una realtà molto diversa rispetto a quella di frodi che una campagna mediatica ha gonfiato. Un invito a stare nella realtà, piuttosto che chiuso nei palazzi". Così Giuseppe Conte a Tpi Fest. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Io non ho minacciato nessuno e vorrei che non cedessimo a furbizie di sorta. Ci mancherebbe che io possa invitare alla violenza, io l'ho invitato a confrontarsi con le persone, con i percettori di reddito. Sono persone che hanno potuto mettere un piatto per i figli, che hanno potuto comprare un paio di occhiali... E' unamolto diversa rispetto a quella di frodi che una campagna mediatica ha gonfiato. Un, piuttosto chenei". Così Giuseppea Tpi Fest.

fattoquotidiano : Elezioni, piazza piena per Giuseppe Conte a Catania: “M5s in crescita notevole senza la zavorra di chi si era infil… - repubblica : Elezioni politiche 2022, Renzi a Conte: 'Linguaggio mafioso contro di me, sei un mezzo uomo' - Open_gol : La reazione durissima del senatore fiorentino dopo che il leader M5s lo aveva sfidato ad andare in Sicilia senza sc… - infoitinterno : Elezioni, Conte sfida Renzi: “venga senza scorta a parlare di Reddito di Cittadinanza”. La replica: “sei un mezzo u… - zazoomblog : Elezioni: Conte Renzi sta facendo una guerra contro i poveri - #Elezioni: #Conte #Renzi #facendo -