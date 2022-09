Corriere: Toronto, Insigne non si allena da due settimane, sua moglie ha perso il bambino che aspettava (Di sabato 17 settembre 2022) Brutto momento per l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, sua moglie ha perso il bambino, dopo sei mesi di gravidanza. Insigne non si allena da due settimane e non si sa quando rientrerà in squadra. Tanti i messaggi di solidarietà per la famiglia. Il Toronto, naturalmente, comprende il momento di dolore che tiene Insigne lontano dal campo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Brutto momento per l’ex capitano del Napoli, Lorenzo. Secondo quanto scrive ildella Sera, suahail, dopo sei mesi di gravidanza.non sida duee non si sa quando rientrerà in squadra. Tanti i messaggi di solidarietà per la famiglia. Il, naturalmente, comprende il momento di dolore che tienelontano dal campo. L'articolo ilNapolista.

