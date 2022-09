Classifica del Ben Vivere: Bergamo slitta dalla 29esima alla 69esima posizione (Di sabato 17 settembre 2022) Bergamo. La nostra provincia perde 40 posizioni nella Classifica Ben Vivere 2022. Un peggioramento importante, che la fa passare dalla 29esima alla 69esima posizione. Pesano gli indicatori della nunzialità, ovvero il numero di matrimoni, con il 21% in meno e della natalità, che registra un -6%. Percentuali che hanno fatto slittare la Bergamasca sotto metà Classifica. La quarta edizione del rapporto di Avvenire, presentata al Festival nazionale dell’economia civile di Firenze, vuole dare risposta alla domanda: “Che cosa fa di un territorio un posto ideale in cui trascorrere la propria vita?”. Al primo posto svetta ancora una volta Bolzano, seguito da Milano, che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022). La nostra provincia perde 40 posizioni nellaBen2022. Un peggioramento importante, che la fa passare. Pesano gli indicatori della nunzialità, ovvero il numero di matrimoni, con il 21% in meno e della natalità, che registra un -6%. Percentuali che hanno fattore la Bergamasca sotto metà. La quarta edizione del rapporto di Avvenire, presentata al Festival nazionale dell’economia civile di Firenze, vuole dare rispostadomanda: “Che cosa fa di un territorio un posto ideale in cui trascorrere la propria vita?”. Al primo posto svetta ancora una volta Bolzano, seguito da Milano, che ...

