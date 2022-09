Calenda: «Draghi non è disponibile?Non poteva dire altro. Ma all’Italia serve un governo di unità nazionale» (Di sabato 17 settembre 2022) Il leader di Azione: «La destra può essere fermata grazie a noi. Cresciamo tra i moderati di quello schieramento. Noi né col centrodestra né col Pd che tornerà coi cinquestelle» Leggi su corriere (Di sabato 17 settembre 2022) Il leader di Azione: «La destra può essere fermata grazie a noi. Cresciamo tra i moderati di quello schieramento. Noi né col centrodestra né col Pd che tornerà coi cinquestelle»

DaniloToninelli : Non oso immaginare la disperazione di Letta, Renzi e Calenda che avevano puntato tutto sul “se votate noi tornerà… - AlexBazzaro : #Draghi: 'Non sono disponibile a un secondo mandato' Calenda aveva un’unica proposta. Il Draghi bis. ?????? - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Draghi ha detto no al secondo mandato. Imbarazzante per le gemelle Kessler del centro, cioè Renzi… - rsimoni62 : RT @BettaPiccolotti: Ricapitolando la situazione è questa: Draghi ha prima sfilato l’agenda a #Calenda affermando che ‘non esiste’ e poi g… - leonardocangio4 : @ELBandito72 A parte che il senso dell’esistenza di Renzi e Calenda non ci sarebbe stato neanche se Draghi avesse detto si. -