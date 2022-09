Bologna-Empoli 0-1 | gol di Bandinelli

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) –corsaro a. La squadra di Paolo Zanetti si impone 1-0 al Dall’Ara grazie al gol di capitannel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023. Sconfitto ildi Thiago Motta alla sua prima gara in panchina dopo l’esonero di Mihajlovic. Con questa vittoria i toscani, alla prima vittoria stagionale, salgono a 7 punti in classifica mentre i rossoblu restano a 6. Gara equilibrata tra due compagini che cercavano punti importanti. Padroni di casa vicini al gol con Orsolini e il solito Arnautovic. Al 75? arriva il gol dell’: inserimento di Henderson che mette un pallone teso sul primo palo, Skorupski esce ma perde il pallone sul contrasto con Pasch, la palla arriva ache a porta vuota da due passi insacca. La ...

Non un bell'esordio per Tiago Motta sulla panchina del: allo Stadio Dall'Ara, gli emiliani sono stati sconfitti dall'di Zanetti con il risultato di 0 - 1. In questo modo, gli azzurri ...... rientro previsto per la prima metà di ottobre) JEREMIE BOGA (Problema muscolare, non ci sarà contro la Roma)(7giornata:) ADAM SOUMAORO (lesione di primo grado al bicipite ...(Adnkronos) – Empoli corsaro a Bologna. La squadra di Paolo Zanetti si impone 1-0 al Dall’Ara grazie al gol di capitan Bandinelli nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023. Scon ...Passo falso delle squadre di casa nei due incontri che hanno aperto la 7.a giornata del campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì, all'Arechi di Salerno il Lecce ritrova i 3 punti nella massima ...