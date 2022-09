Belen fa una battuta sul rapporto tra Stefano e la madre (Di sabato 17 settembre 2022) Anche in passato il gossip ha parlato spesso del rapporto difficile tra Stefano De Martino e la mamma di Belen Rodriguez ma oggi è la showgirl a trovare il modo per dire la verità. I pettegoli hanno sempre pensato che Veronica Cozzani fosse troppo presente nella vita di coppia di Belen e Stefano De Martino, che magari i genitori della Rodriguez fossero in parte responsabili delle loro varie separazioni, le crisi. Loro non ne hanno mai parlato in modo diretto ma poco fa Belen Rodriguez ha mostrato immagini che dicono l’esatto contrario aggiungendo le battutine giuste per dire che chi non conosce la sua vita non conosce la verità. Stefano De Martino a Napoli con Belen e i suoceri Stefano De Martino sembra abbia acquistato una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 settembre 2022) Anche in passato il gossip ha parlato spesso deldifficile traDe Martino e la mamma diRodriguez ma oggi è la showgirl a trovare il modo per dire la verità. I pettegoli hanno sempre pensato che Veronica Cozzani fosse troppo presente nella vita di coppia diDe Martino, che magari i genitori della Rodriguez fossero in parte responsabili delle loro varie separazioni, le crisi. Loro non ne hanno mai parlato in modo diretto ma poco faRodriguez ha mostrato immagini che dicono l’esatto contrario aggiungendo le battutine giuste per dire che chi non conosce la sua vita non conosce la verità.De Martino a Napoli cone i suoceriDe Martino sembra abbia acquistato una ...

