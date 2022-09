Violenta tempesta nelle Marche | 7 morti e 3 dispersi Bimbo scomparso

(Di venerdì 16 settembre 2022) Lesono state travolte da unaimpetuosa, intere città si sono trasformate in fiumi d'acqua che hanno distrutto tutto, sono esondati diversi fiumi e la situazione è drammatica. E' una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto la Regione. Seie trein provincia di Ancona, è il bilancio drammatico confermato dalla Protezione civile. Luigi D'Angelo del Dipartimento nazionale spiega: "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore", "c'è il massimo impegno sul territorio". Quattro corpi sono stati recuperati a Pinarello di Ostra, a quanto si apprende all'interno di un garage; uno a Trecastelli, forse una 72enne trovata in un seminterrato a Passo Ripe; e uno a Barbara; in quest'ultimo Comune si registrano anche tre: ...

lacittanews : Si tratta di una lotta infuocata per il titolo mondiale, e la tensione nell’aria è palpabile! Una lotta tra allenat… - ElenaOrsi76 : @MichGPS una tempesta violenta d’acqua e vento -

Fanpage.it

... la cantante italiana più famosa nel mondo, è entrata all'interno di unaspirale di ... Unamediatica che ha costretto la stessa Pausini a intervenire sulla vicenda con un Tweet : "Non ...... la cantante italiana più famosa nel mondo, è entrata all'interno di unaspirale di ... Unamediatica che ha costretto la stessa Pausini a intervenire sulla vicenda con un Tweet : "Non ... Rischiamo una violenta tempesta geomagnetica a causa di una macchia solare puntata verso la Terra Saint-Malo, città costiera della Bretagna, durante l'alta marea è stata investita da onde altissime, in grado di raggiungere il quarto piano dei palazzi dopo essersi infrante contro i bastioni frangi ...Il paese di Cantiano, poco più di 2mila abitanti nelle Marche, è stato colpito da una bomba d’acqua che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti e ha trascinato via auto. Si temo dispersi: n ...