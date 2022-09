Uomini e Donne | Teresa Cillia e la fine del matrimonio con Salvatore Di Carlo | Sono stata malissimo | ho toccato il fondo

(Di venerdì 16 settembre 2022) Amore al capolinea per la coppia nata all'interno del dating show dinel 2015. Parla l'ex tronista siciliana.

Daniele Dal Moro sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip . A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione a, però, il ragazzo continua a stare al centro delle polemiche e accuse per il comportamento assunto nei confronti delle sue corteggiatrici quando era sul trono. Il duro sfogo social di ...È finita la lunga storia d'amore fra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo , nata all'interno del dating show di. La coppia si era conosciuta negli studio Elios di Canale nel 2015, convolando a nozze un anno dopo. Una storia d'amore tra le più belle e longeve del programma che, a quanto pare, è ... La storica dama di Uomini e donne, Gemma Galgani, è una grandissima fan di Amici di Maria De Filippi e non si perde una sola puntata. Sul suo ...