Università Cattolica e Jefferson University si uniscono per la ricerca nelle neuroscienze (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Nasce la società benefit “Cattolica Tju Research” per promuovere la ricerca scientifica nell’ambito delle neuroscienze. E’ stato firmato al Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, dal rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli e dalla Chief Operating Officer della Thomas Jefferson University Kathy Gallagher, l’accordo per la costituzione della Società benefit tra i due atenei. Promuoverà la ricerca scientifica nell’ambito delle neuroscienze anche grazie alla realizzazione del Brain Center “Vickie and Jack Farber Institute for Neuroscience at Policlinico Gemelli in Rome”, il cui progetto ha preso avvio con la simbolica posa della prima pietra ieri pomeriggio al Gemelli. La nuova società offrirà ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Nasce la società benefit “Tju Research” per promuovere lascientifica nell’ambito delle. E’ stato firmato al Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, dal rettore dell’Franco Anelli e dalla Chief Operating Officer della ThomasKathy Gallagher, l’accordo per la costituzione della Società benefit tra i due atenei. Promuoverà lascientifica nell’ambito delleanche grazie alla realizzazione del Brain Center “Vickie and Jack Farber Institute for Neuroscience at Policlinico Gemelli in Rome”, il cui progetto ha preso avvio con la simbolica posa della prima pietra ieri pomeriggio al Gemelli. La nuova società offrirà ...

GiovannaPasq : #Ricerca: #UniversitàCattolica e @JeffersonUniv, nasce 'Cattolica TJU Research' per promuovere la ricerca nelle neu… - lifestyleblogit : Università Cattolica e Jefferson University si uniscono per la ricerca nelle neuroscienze - - italiaserait : Università Cattolica e Jefferson University si uniscono per la ricerca nelle neuroscienze - DalilaBeatrice : Trapianto di microbiota intestinale: nuova frontiera terapeutica per la cura di molte malattie. Studio condotto pre… - fedetrade : @StefaniaSiben Su dai.. scherzavo, era per tirarti un po’ la giacchetta. Comunque confermo: 8/10 pagano <15%. Tant… -