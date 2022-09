Ultime Notizie – Meloni: “L’Ungheria è un sistema democratico” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Tutti i partiti ungheresi, si sono indignati per questo documento, anche quelli che si oppongono a Orban. E’ una dittatura davvero?”. Così a Radio Anch’io la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, parlando ancora del documento contro L’Ungheria approvato dal Parlamento europeo e non votato da Fdi e dalla Lega. “La sinistra non mi pare che sia storicamente nazionalista – sottolinea la leader di Fdi – eppure sono tutti d’accordo sul fatto che vivono questa vicenda come una discriminazione”. “Orban ha vinto le elezioni, più volte anche con ampio margine, con tutto il resto dell’arco costituzionale schierato contro di lui, è un sistema democratico. Dopodiché, i modelli dell’est sono diversi dal nostro? Sì. E questo perché fino agli anni ‘90 li abbiamo abbandonati sotto il giogo sovietico, ora dovremmo dargli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) “Tutti i partiti ungheresi, si sono indignati per questo documento, anche quelli che si oppongono a Orban. E’ una dittatura davvero?”. Così a Radio Anch’io la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, parlando ancora del documento controapprovato dal Parlamento europeo e non votato da Fdi e dalla Lega. “La sinistra non mi pare che sia storicamente nazionalista – sottolinea la leader di Fdi – eppure sono tutti d’accordo sul fatto che vivono questa vicenda come una discriminazione”. “Orban ha vinto le elezioni, più volte anche con ampio margine, con tutto il resto dell’arco costituzionale schierato contro di lui, è un. Dopodiché, i modelli dell’est sono diversi dal nostro? Sì. E questo perché fino agli anni ‘90 li abbiamo abbandonati sotto il giogo sovietico, ora dovremmo dargli ...

