Tracy di MasterChef | che fine ha fatto dopo la vittoria?

Leggi su youmovies

(Di venerdì 16 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il talento diEboigbodin in cucina ha spiazzato tutti i giudici, tanto che si è laureata come vincitrice dell’undicesima edizione diItalia. Ma chehaoggi? I fan del cooking reality show hanno visto tanti aspiranti cuochi battersi per riuscire ad ottenere il consenso dei giudici. Ma in tutte le undici