Tennis, Berrettini e Sinner portano l'Italia ai quarti di Davis (Di venerdì 16 settembre 2022) 5 a 0 o se preferite 5 su 5. Il risultato non cambia l'ItalTennis strappa la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Davis 2022. E a regalare i punti del matematico passaggio del turno sono i nostri portacolori più importanti: Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Dopo la Croazia nella prima giornata di Davis sconfitta seccamente 3 a 0 con Lorenzo Musetti a sostituire proprio Sinner, è toccata la stessa sorte all'Argentina. Nei primi due singolari di oggi, l'altoatesino ha battuto in tre set Francisco Cerundolo. Nel primo pomeriggio Berrettini aveva fatto ancora più nettamente in due con Baez. Da sinistra: Sinner @ANSA/ALESSANDRO DI MARCO – Berrettini @ANSA /ELISABETTA BARACCHIFabio Fognini e Simone Bolelli ora ...

