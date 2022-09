Si aggira di notte con fare sospetto: nascondeva 35 dosi di cocaina tra gli abiti (Di venerdì 16 settembre 2022) Pensava che, vista l’ora notturna, i suoi spostamenti sarebbero passati inosservati. E invece, nel corso della notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in ambito di stupefacenti, lo hanno tratto in arresto. Il controllo Lui, un 41enne già noto alle forze dell’ordine, stava percorrendo il corso principale della cittadina a piedi. I militari, durante un servizio perlustrativo, hanno notato l’uomo, conosciuto in quanto già tratto in arresto per precedenti specifici. Hanno quindi deciso di sottoporlo a un controllo. Insospettiti dal suo atteggiamento inquieto, i militari hanno proceduto a una perquisizione, che ha portato al ritrovamento di 5 dosi di cocaina, nascoste nei capi di abbigliamento che indossava. La droga negli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Pensava che, vista l’ora notturna, i suoi spostamenti sarebbero passati inosservati. E invece, nel corso dellatra martedì e mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in ambito di stupefacenti, lo hanno tratto in arresto. Il controllo Lui, un 41enne già noto alle forze dell’ordine, stava percorrendo il corso principale della cittadina a piedi. I militari, durante un servizio perlustrativo, hanno notato l’uomo, conosciuto in quanto già tratto in arresto per precedenti specifici. Hanno quindi deciso di sottoporlo a un controllo. Insospettiti dal suo atteggiamento inquieto, i militari hanno proceduto a una perquisizione, che ha portato al ritrovamento di 5di, nascoste nei capi di abbigliamento che indossava. La droga negli ...

