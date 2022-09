Senatore accusato di molestie sessuali e Azione replica: "Richetti è vittima di stalking" (Di venerdì 16 settembre 2022) Un Senatore della Repubblica e candidato alle prossime elezioni del 25 settembre 2022 accusato di molestie sessuali da una donna. E’ stata proprio la presunta vittima di abusi a rilasciare un’intervista anonima a Fanpage, in cui ha... Leggi su today (Di venerdì 16 settembre 2022) Undella Repubblica e candidato alle prossime elezioni del 25 settembre 2022dida una donna. E’ stata proprio la presuntadi abusi a rilasciare un’intervista anonima a Fanpage, in cui ha...

fanpage : La storia che raccontiamo è quella di una donna che si è rivolta a noi per denunciare un abuso sessuale da parte di… - little__B612 : RT @fanpage: La storia che raccontiamo è quella di una donna che si è rivolta a noi per denunciare un abuso sessuale da parte di un senator… - elisa_lse : RT @Sarita_Libre: Il senatore accusato di essere un molestatore seriale e di intimidire le ragazze che vogliono denunciarlo mandando a casa… - 1DMarty_me : RT @Gioia_8: Quindi la dirigente scolastica solo per aver avuto una storia con uno studente è stata sputtanata su tutti i giornali con nome… - dania1964 : RT @il_pucciarelli: @FraCortucci Sto dicendo quello che ho scritto: che il senatore accusato dalla ragazza (*accusato*, non colpevole) è Ri… -