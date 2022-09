"Sapete che c'è una guerra?": Meloni, lo schiaffo a chi la attacca per Orban (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Parlamento Ue ieri, giovedì 15 settembre, ha approvato una risoluzione con cui de facto sostiene che l'Ungheria non sia più una democrazia, bensì una minaccia. Risoluzione che però non è stata votata né da Lega né da Fratelli d'Italia, partiti finiti nel mirino della sinistra per la decisione. Anche Silvio Berlusconi ha avvertito i suoi alleati: "Se scegliete altre strade, Forza Italia esce dal governo", ha messo in chiaro. Dunque oggi, venerdì 16 settembre, Giorgia Meloni è tornata sul punto: "Il documento votato a Strasburgo è un documento molto politico. Forse non ci siamo resi conto della situazione in cui ci troviamo. C'è un conflitto - ha affermato la leader FdI riferendosi all'Ucraina -, la scelta intelligente sarebbe avvicinare le nazioni europee piuttosto che allontanarle. Non possiamo regalare alleati ai nostri avversari", spiega intervistata a Radio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Parlamento Ue ieri, giovedì 15 settembre, ha approvato una risoluzione con cui de facto sostiene che l'Ungheria non sia più una democrazia, bensì una minaccia. Risoluzione che però non è stata votata né da Lega né da Fratelli d'Italia, partiti finiti nel mirino della sinistra per la decisione. Anche Silvio Berlusconi ha avvertito i suoi alleati: "Se scegliete altre strade, Forza Italia esce dal governo", ha messo in chiaro. Dunque oggi, venerdì 16 settembre, Giorgiaè tornata sul punto: "Il documento votato a Strasburgo è un documento molto politico. Forse non ci siamo resi conto della situazione in cui ci troviamo. C'è un conflitto - ha affermato la leader FdI riferendosi all'Ucraina -, la scelta intelligente sarebbe avvicinare le nazioni europee piuttosto che allontanarle. Non possiamo regalare alleati ai nostri avversari", spiega intervistata a Radio ...

