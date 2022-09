(Di venerdì 16 settembre 2022) Il Carroccio: «Dal governo forzatura sulle concessioni». Ma Garavaglia non firma i decreti attuativi. Il leader leghista: «I fondi russi non ci riguardano. Aspetto le scuse di Letta, Conte, Renzi e compagnia»

Il Paese è in grado di reagire alla crisi Questi sono i giorni della massima, per alcuni ... Se, Berlusconi e Fd'I avanzassero la proposta della Meloni come premier,... Mattarella è ...Anche Mughini, dunque, è convinto che sarà la coalizione di Giorgia Meloni, Matteoe Silvio ... Il risultato è questo: un'elezione senzaperché la vittoria del centrodestra è netta. Si ... Salvini, tensione con il premier Draghi. E la Lega vota contro sui balneari La leader sul caso del voto di FdI e della Lega contro il documento del Parlamento Europeo. Letta, Calenda e Conte: gravissimo. Tajani: agli italiani interessano più le bollette ...Giampiero Mughini lancia una sfida al centrodestra. Il giornalista, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, parlando della crisi che ha ...