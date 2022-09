Re Carlo III perde le staffe, il gesto di stizza al collaboratore : il video è virale (Di venerdì 16 settembre 2022) È virale un video in cui Re Carlo III perde le staffe. Il nuovo monarca britannico si è reso protagonista di un gesto di stizza che ha fatto il giro del web e del mondo: ecco che cosa è successo. Carlo, il figlio maggiore dell’amata regina Elisabetta II, è salito al trono giovedì 8 settembre dopo essere stato l’erede al trono più longevo nella storia della monarchia britannica. È quindi il sovrano della monarchia costituzionale più importante del mondo. Ed è a capo della famiglia reale con una storia ricca ed affascinante, oltre che simbolo di continuità in un paese nel pieno della crisi economica e politica. fonte foto: AnsaDue giorni dopo aver dato l’incarico alla nuova premier Liz Truss, assumendo ancora una volta il ruolo di capo ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 settembre 2022) Èunin cui ReIIIle. Il nuovo monarca britannico si è reso protagonista di undiche ha fatto il giro del web e del mondo: ecco che cosa è successo., il figlio maggiore dell’amata regina Elisabetta II, è salito al trono giovedì 8 settembre dopo essere stato l’erede al trono più longevo nella storia della monarchia britannica. È quindi il sovrano della monarchia costituzionale più importante del mondo. Ed è a capo della famiglia reale con una storia ricca ed affascinante, oltre che simbolo di continuità in un paese nel pieno della crisi economica e politica. fonte foto: AnsaDue giorni dopo aver dato l’incarico alla nuova premier Liz Truss, assumendo ancora una volta il ruolo di capo ...

