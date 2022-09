Quando le raccolte fondi riempiono i vuoti del welfare: tre storie di speranza su GoFundMe (Di venerdì 16 settembre 2022) C’è una foto di qualche giorno fa che mi ha colpito. È una cena in pizzeria: una donna di nome Cristina, 39 anni come me, a tavola con le sue amiche. Una foto come tante, ma in realtà c’è dietro una storia unica. Cristina ha infatti fatto un primo passo nella normalità, in un quotidiano davvero difficile da affrontare. Cristina Rosi, ne avrete letto la storia sul Fatto Quotidiano, il 23 luglio 2020 ha avuto un arresto cardiaco, al settimo mese di gravidanza. La bimba, Caterina, è venuta alla luce durante il coma di Cristina, grazie ad un parto cesareo. Cristina, grazie ad una raccolta fondi lanciata dal marito Gabriele Succi, nell’aprile 2021 è stata trasferita da Pontedera, a bordo di un aereo attrezzato con un team di medici e rianimatori, a Innsbruck in una clinica specializzata. Sono stati raccolti oltre 190 mila euro grazie a 5.496 donazioni per permettere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) C’è una foto di qualche giorno fa che mi ha colpito. È una cena in pizzeria: una donna di nome Cristina, 39 anni come me, a tavola con le sue amiche. Una foto come tante, ma in realtà c’è dietro una storia unica. Cristina ha infatti fatto un primo passo nella normalità, in un quotidiano davvero difficile da affrontare. Cristina Rosi, ne avrete letto la storia sul Fatto Quotidiano, il 23 luglio 2020 ha avuto un arresto cardiaco, al settimo mese di gravidanza. La bimba, Caterina, è venuta alla luce durante il coma di Cristina, grazie ad un parto cesareo. Cristina, grazie ad una raccoltalanciata dal marito Gabriele Succi, nell’aprile 2021 è stata trasferita da Pontedera, a bordo di un aereo attrezzato con un team di medici e rianimatori, a Innsbruck in una clinica specializzata. Sono stati raccolti oltre 190 mila euro grazie a 5.496 donazioni per permettere un ...

