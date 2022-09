Qualcuno vuole comprare Bio-on, l'ex unicorno della bioplastica (Di venerdì 16 settembre 2022) Una società piemontese di plastiche si fa avanti per rilevare l'ex startup-rivelazione, dichiarata fallita dopo un'inchiesta della Procura di Bologna che nel 2019 ha azzerato i vertici Leggi su wired (Di venerdì 16 settembre 2022) Una società piemontese di plastiche si fa avanti per rilevare l'ex startup-rivelazione, dichiarata fallita dopo un'inchiestaProcura di Bologna che nel 2019 ha azzerato i vertici

CarloCalenda : Non penso che l'Italia corra un rischio fascismo perché il nostro è un paese molto anarchico. Troppo. Certamente se… - CarloCalenda : @vitalbaa Tu pensi che qualcuno nell'universo possa comprendere un'alleanza 'non di governo'; ovvero chiedere ai pr… - AmbaAradam : RT @Cambiacasacca: Su tgcom è ricomparso il banner coi morti di di covid e contagi. Ci deve essere qualcuno che vuole spremere il limone fi… - gecla5 : RT @RandagiBaffi: Chi vuole adottare un gatto a distanza? €. 20,00 al mese per cercare di non far mancare cibo e cure a queste anime recupe… - nonsochescrivee : qualcuno dalla cina che vuole entrare nel mio id apple che paura -