"Pronti a tutto pur di fermare il centrodestra": una bomba su Joe Biden (Di venerdì 16 settembre 2022) Se si ribalta la questione e la si disconnette dalla polemica politica, il dossier americano sui finanziamenti di Mosca ai partiti offre anche un'altra chiave di lettura. Perché l'intelligence statunitense diffonde proprio ora queste informazioni, oltretutto parziali e non circostanziate. Ok, d'accordo, i cattivi sono quelli di Mosca, che provano a influenzare l'opinione pubblica occidentale comprando l'amicizia dei politici a suon di rubli. Ma quella americana non è anch' essa un'ingerenza? Che, in Italia, arriva oltretutto a pochi giorni dal voto. Il tema si fa strada. E non solo a destra, parte politica sospettata di aver trafficato con Vladimir Putin. Anche a sinistra, in quella sinistra che tradizionalmente non ama gli Stati Uniti, si insinua il dubbio dell'hamburger avvelenato. L'argomento rimbalza sui social network, e fa discutere ...

