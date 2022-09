Mourinho su Zaniolo: «Mi avevano detto che si allenava male, arrivava in ritardo. O erano bugie o non so» (Di venerdì 16 settembre 2022) La Roma ha vinto 3-0 sull’Helsinki in Europa League con reti di Dybala, Pellegrini e Belotti. Al termine della gara, l’allenatore, José Mourinho, ha parlato alla stampa elogiando la Joya ma anche punzecchiando gli altri attaccanti, a partire da Belotti. «Dobbiamo migliorare nella costruzione del gioco, ma soprattutto nel rapporto tra occasioni create e gol fatti: i giocatori di talento lì davanti devono essere più cattivi. Anche Belotti l’ho visto subito con questa malattia, ha provato 4-5 tacchi, mentre lui deve segnare di ginocchio, di culo, di testa». E su Zaniolo: «Leggendo tante cose un po’ di paura di perderlo l’ho avuta, anche se Pinto non è mai venuto da me a dirmi che esisteva questa possibilità. Nicolò è importante, l’unico con un potenziale fisico e di uno contro uno. Se c’è qualche problema non vuol dire che non esiste un rapporto. A volte ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 settembre 2022) La Roma ha vinto 3-0 sull’Helsinki in Europa League con reti di Dybala, Pellegrini e Belotti. Al termine della gara, l’allenatore, José, ha parlato alla stampa elogiando la Joya ma anche punzecchiando gli altri attaccanti, a partire da Belotti. «Dobbiamo migliorare nella costruzione del gioco, ma soprattutto nel rapporto tra occasioni create e gol fatti: i giocatori di talento lì davanti devono essere più cattivi. Anche Belotti l’ho visto subito con questa malattia, ha provato 4-5 tacchi, mentre lui deve segnare di ginocchio, di culo, di testa». E su: «Leggendo tante cose un po’ di paura di perderlo l’ho avuta, anche se Pinto non è mai venuto da me a dirmi che esisteva questa possibilità. Nicolò è importante, l’unico con un potenziale fisico e di uno contro uno. Se c’è qualche problema non vuol dire che non esiste un rapporto. A volte ...

