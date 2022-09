sportli26181512 : Milanmania: il messaggio di Maldini che Leao non deve sottovalutare. C'è la lezione di Donnarumma e Kessie: Il big… - cmdotcom : Milanmania: il messaggio di #Maldini che #Leao non deve sottovalutare. C'è la lezione di #Donnarumma e #Kessie -

Calciomercato.com

Nel fare così tanti cambi trasmetti anche unsbagliato alla squadra , come se hai di fronte un impegno in ogni caso agevole. Va registrato poi, dopo quello di Tonali, un altro allarme, ...I 3 punti rossoneri sono innanzitutto un segnale importante in chiave Champions League e unchiaro alla Juventus , che ambisce a rientrare nelle prime 4 posizioni. Poi, danno un sapore ... Milanmania: il messaggio di Maldini che Leao non deve sottovalutare. C'è la lezione di Donnarumma e Kessie