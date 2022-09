Milan-Napoli si avvicina: le possibili scelte degli allenatori (Di venerdì 16 settembre 2022) Milan-Napoli si avvicina, ed essendo le due squadre reduci dalle prestazioni di Champions League, è interessante capire quelle che, ad oggi, potrebbero essere le scelte di formazione dei due allenatori Stefano Pioli e Luciano Spalletti, entrambi alle prese con assenze importanti come Leao e Osimhen. Queste le probabili formazioni in campo Domenica 18 settembre, alle ore 20,45: Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 16 settembre 2022)si, ed essendo le due squadre reduci dalle prestazioni di Champions League, è interessante capire quelle che, ad oggi, potrebbero essere ledi formazione dei dueStefano Pioli e Luciano Spalletti, entrambi alle prese con assenze importanti come Leao e Osimhen. Queste le probabili formazioni in campo Domenica 18 settembre, alle ore 20,45:(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

