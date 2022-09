Manuele Fior - Rosso oltremare - Senzaudio

(Di venerdì 16 settembre 2022) Quando leggo qualcosa diho sempre l'impressione che ogni disegno possa diventare un quadro, anche i più semplici. Non so se questo basta a dare una minima idea di ciò che mi procura la ...

Artribune

Anche a uno sprovveduto come me non può non saltare agli occhi chesia un vero e proprio artista, che con lui il concetto del Graphic Novel si estenda così tanto da mantenere confini molto sfumati con la pittura. Cerco di spiegarmi. Quando leggo qualcosa ...Dopo la cover del primo numero affidata a Emiliano Ponzi, è toccato illustrare le copertine anche a Gabriella Giandelli e a. La grafica pregevole e la presenza sulle loro pagine dei ... La mostra di Manuele Fior in provincia di Brescia