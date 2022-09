Manuel Bortuzzo smentisce il padre Franco | Non mi sono pentito

infoitcultura : Manuel Bortuzzo a BellaMa’: una battuta sulle galline scatena la polemica - tuttopuntotv : Manuel Bortuzzo a BellaMa’: una battuta sulle galline scatena la polemica #manuelbortuzzo #gfvip6 #fairylu… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo e Angelica, la rivelazione che non ti aspetti: «Per uscire con lei ho chiesto il permesso» - infoitcultura : Manuel Bortuzzo ha un nuovo amore: lei è Angelica Benevieri. «È una ragazza speciale» - infoitcultura : Manuel Bortuzzo in Rai: cosa pensa del GF Vip, l'approccio con l'amore -

Vedrete poi lo scherzo cheorganizza ad Aldo Montano per mettere alla prova la loro amicizia. E poi ce ne sarà uno pazzesco a Federico Fashion Style: abbiamo reso inagibile il suo ...Ascolta questo articoloè stato tra i primi ospiti del nuovo programma ' BellaMa' ', il nuovo format condotto dal giornalista Pierluigi Diaco in cui vengono messi a confronto 20 concorrenti tra la generazione ...Nella vita di Manuel Bortuzzo, radicalmente cambiata in seguito all’incidente che lo ha costretto su una sedie a rotelle, è costante la presenza del padre Franco. È lui che si occupa appieno del figli ...Durante le riprese di uno dei programmi più amati di Canale5, è scoppiata una rissa che ha mandato in confusione tutti. Ecco cos'è successo ...