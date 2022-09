"Le aziende del settore energetico nel mirino degli hacker da settimane" (Di venerdì 16 settembre 2022) Per Michele Fioroni, coordinatore della commissione per il Digitale della Conferenza Stato Regioni, l'hackeraggio al profilo Twitter del Mite non è un caso isolato: "Eni e Gse nel mirino da settimane, i dati fanno gola a molti" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Per Michele Fioroni, coordinatore della commissione per il Digitale della Conferenza Stato Regioni, l'aggio al profilo Twitter del Mite non è un caso isolato: "Eni e Gse nelda, i dati fanno gola a molti"

LaVeritaWeb : Allarme dell’Aiop: oggi i costi per gas ed elettricità si mangiano il 6% del fatturato, contro l’1,9% del 2019. Il… - Greenpeace_ITA : Il Ministero dell’Istruzione ha scelto di affidare alle aziende private del Consorzio ELIS, di cui fanno parte anch… - LuigiBrugnaro : #DrittoeRovescio ?? Servono azioni subito! La situazione è preoccupante: dipendenti in cassa integrazione, chiusura… - magnumpio : @giomag8 No perché cosi altre aziende vedranno che mi fanno i complimenti e mi assumeranno con un aumento del 19482487% - MaurizioTorchi2 : RT @valeangelsback: Mentre gli italiani non sanno come sfamare i propri figli a causa dell'aumento del 500% della bolletta energetica e le… -