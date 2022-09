Lazio, stavolta Sarri non si salva: “Senza un bagno di umiltà…” (Di venerdì 16 settembre 2022) La Lazio riflette dopo la pesante sconfitta patita per mano del Midtjylland: criticato anche l’atteggiamento del tecnico Sarri. La Lazio, dopo le due vittorie consecutive ottenute ai danni del Feyenoord e del Verona, era atterrata mercoledì in Danimarca con l’intenzione di calare il tris e porre già una seria ipoteca sul passaggio del turno in Europa League. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 settembre 2022) Lariflette dopo la pesante sconfitta patita per mano del Midtjylland: criticato anche l’atteggiamento del tecnico. La, dopo le due vittorie consecutive ottenute ai danni del Feyenoord e del Verona, era atterrata mercoledì in Danimarca con l’intenzione di calare il tris e porre già una seria ipoteca sul passaggio del turno in Europa League. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

