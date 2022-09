L’aborto non è un reato, ma in Italia viene trattato come tale (Di venerdì 16 settembre 2022) L’aborto, in Italia, è legge. Non è qualcosa che può essere plasmato, modificato o regolato in base alle personali visioni ideologiche delle persone. È un diritto che è stato conquistato, non senza fatica, dalle donne di tutto il Paese. Correva l’anno 1978 quando, con la Legge n. 194, si è finalmente stabilito che una donna può effettuare un’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni, un tempo che si estende al secondo trimestre se si tratta di aborto terapeutico. Prima di quel momento, invece, non solo era illegale, ma era considerato un reato penale. E oggi? Oggi quella legge esiste ancora, ma sono tante, troppe le persone che continuano a ostacolarla. Lo fanno perché puntano il dito e giudicano, dimenticando che ogni donna ha il diritto di agire sul proprio corpo, e ancor prima cercando di persuadere con delle ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 settembre 2022), in, è legge. Non è qualcosa che può essere plasmato, modificato o regolato in base alle personali visioni ideologiche delle persone. È un diritto che è stato conquistato, non senza fatica, dalle donne di tutto il Paese. Correva l’anno 1978 quando, con la Legge n. 194, si è finalmente stabilito che una donna può effettuare un’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni, un tempo che si estende al secondo trimestre se si tratta di aborto terapeutico. Prima di quel momento, invece, non solo era illegale, ma era considerato unpenale. E oggi? Oggi quella legge esiste ancora, ma sono tante, troppe le persone che continuano a ostacolarla. Lo fanno perché puntano il dito e giudicano, dimenticando che ogni donna ha il diritto di agire sul proprio corpo, e ancor prima cercando di persuadere con delle ...

