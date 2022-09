Ilary Blasi, lo zio attacca Francesco Totti: il gesto che genera sgomento (Di venerdì 16 settembre 2022) Continua la guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti e stavolta nella faccenda si è intromesso anche lo zio della showgirl. Di recente è stato il compleanno del fratello della madre dell’ex letterina di Passaparola e i familiari si sono riuniti in una piccola festicciola. Stefano, zio di Ilary, ha voluto immortalare il tutto attraverso L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 16 settembre 2022) Continua la guerra trae stavolta nella faccenda si è intromesso anche lo zio della showgirl. Di recente è stato il compleanno del fratello della madre dell’ex letterina di Passaparola e i familiari si sono riuniti in una piccola festicciola. Stefano, zio di, ha voluto immortalare il tutto attraverso L'articolo proviene da KontroKultura.

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Lhlouisrry91 : ma lottie è uguale a ilary blasi - CorriereCitta : Perché Ilary Blasi ha preso i Rolex di Totti? Ecco la rivelazione - infoitcultura : Sean Brocca, ex di Ilary Blasi 'Si è sposata con Totti per convenienza? Mai detto'/ Smentisce post di Corona -