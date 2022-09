Il tic della sinistra che dice semipresidenzialismo uguale fascismo (Di venerdì 16 settembre 2022) Al direttore - Rublexit.Giuseppe De Filippi Al direttore - Par di capire che non solo in Svizzera, ma anche in Russia esiste il suicidio assistito (per i dissidenti).Michele Magno Al direttore - Dal buco nero di una campagna elettorale dominata da sondaggi che già celebrano alcune ineluttabilità negli esiti, alimentando così la voglia popolare di concedere l’amorevole soccorso alla leader di Fratelli d’Italia secondo l’aforisma flaianeo, spunta, di tanto in tanto, la questione delle riforme costituzionali. Il tema dominante sembra essere quello del presidenzialismo – caro alla destra dai contorni ancora indefiniti, in verità (modello americano o semipresidenzialismo alla Macron? Ah, saperlo!). Ma, al di là del merito e delle bandierine che si agitano in campagna elettorale in chiave di promozione e di simmetrica detrazione, resta il tema del “come” si giunge al ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 settembre 2022) Al direttore - Rublexit.Giuseppe De Filippi Al direttore - Par di capire che non solo in Svizzera, ma anche in Russia esiste il suicidio assistito (per i dissidenti).Michele Magno Al direttore - Dal buco nero di una campagna elettorale dominata da sondaggi che già celebrano alcune ineluttabilità negli esiti, alimentando così la voglia popolare di concedere l’amorevole soccorso alla leader di Fratelli d’Italia secondo l’aforisma flaianeo, spunta, di tanto in tanto, la questione delle riforme costituzionali. Il tema dominante sembra essere quello del presidenzialismo – caro alla destra dai contorni ancora indefiniti, in verità (modello americano oalla Macron? Ah, saperlo!). Ma, al di là del merito e delle bandierine che si agitano in campagna elettorale in chiave di promozione e di simmetrica detrazione, resta il tema del “come” si giunge al ...

