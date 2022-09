Francesco muore nella casa del figlio. Un incidente terribile, poi l’addio: aveva 38 anni (Di venerdì 16 settembre 2022) Dolore immenso nella città di Catania per Francesco Castiglione, morto a 38 anni nella casa del figlio. Una tragedia improvvisa, che ha lasciato tutti increduli. Una dinamica davvero terribile, che si è portato via per sempre l’uomo. I fatti si sono verificati nella serata del 14 settembre in via Acquicella; si è trattato nello specifico di un incidente assurdo e inaspettato. Mentre stava compiendo qualcosa di bello proprio per il figlio, quando si è verificato l’episodio che gli ha tolto la vita in pochi istanti. Subito dopo l’accaduto, la vittima è stata portata all’ospedale San Marco di Catania, ma per Francesco Castiglione non c’è stato niente da fare, infatti è morto per le ferite troppo gravi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Dolore immensocittà di Catania perCastiglione, morto a 38del. Una tragedia improvvisa, che ha lasciato tutti increduli. Una dinamica davvero, che si è portato via per sempre l’uomo. I fatti si sono verificatiserata del 14 settembre in via Acquicella; si è trattato nello specifico di unassurdo e inaspettato. Mentre stava compiendo qualcosa di bello proprio per il, quando si è verificato l’episodio che gli ha tolto la vita in pochi istanti. Subito dopo l’accaduto, la vittima è stata portata all’ospedale San Marco di Catania, ma perCastiglione non c’è stato niente da fare, infatti è morto per le ferite troppo gravi ...

