Elezioni | si vota per Camera e Senato | il Viminale diffonde il facsimile delle schede elettorali

fattoquotidiano : Elezioni Sicilia, da “Vota Scaglione” alle scuse del generale Dalla Chiesa per la figlia Rita: nuova campagna del c… - desmogh : RT @CharlyMatt: Ieri sera Fanpage ha pubblicato un'inchiesta che racconta di una donna abusata sessualmente da un senatore, candidato alle… - ediemilia : RT @fracco_: Un senatore della Repubblica, candidato alle elezioni, ha tentato violenza su una ragazza. Non contento, le ha mandato a casa… - bitoraf : RT @CharlyMatt: Ieri sera Fanpage ha pubblicato un'inchiesta che racconta di una donna abusata sessualmente da un senatore, candidato alle… - vvlokim : RT @CharlyMatt: Ieri sera Fanpage ha pubblicato un'inchiesta che racconta di una donna abusata sessualmente da un senatore, candidato alle… -

Si tratta probabilmente dell'ultimo decreto di spesa del premier Mario Draghi prima delle... Iscriviti subito Il 25 settembre siin Italia. Come scegliere Stiamo analizzando tutti i ......le decine di migliaia di firme raccolte per presentare la candidatura della lista alle, ... Iscriviti subito Il 25 settembre siin Italia. Come scegliere Stiamo analizzando tutti i ...L’agenda Draghi a disposizione dei partiti non esiste, ma Mario Draghi una sua agenda per queste elezioni ce l’ha eccome. La priorità è assicurarsi che Giorgia Meloni non disperda l’eredità del suo go ...(Adnkronos) – Diffusi dalla direzione centrale per i Servizi elettorali sono disponibili sul sito del Viminale i fac-simile delle schede elettorali che verranno utilizzate per le elezioni politiche de ...