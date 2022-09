Dal Moro prima di entrare al GF Vip parla di polemiche e rumor: “Io gay?” (Di venerdì 16 settembre 2022) A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Daniele Dal Moro ha voluto parlare con i suoi follower di rumor e polemiche le lo riguardano. Un utente ha scritto all’ex tronista dicendogli che su alcuni siti di gossip si è parlato della sua presunta omosessualità (questa mi è nuova):”Su alcuni blog gira voce che tu sia gay”. Il gieffino ha risposto che qualcuno gli ha anche dato dell’omofobo: “Sì lo so e su altri siti dicono che sono omofobo. Ti lascio il libero arbitrio“. Daniele Dal Moro e la polemica su Uomini e Donne. Durante il trono di Daniele è stata portata in studio una bilancia usata per pesare le corteggiatrici. Il futuro vippone ha spiegato che l’idea non è stata sua e che era nata per lanciare un bel messaggio. “Per evitare di ricevere ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 settembre 2022) A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Daniele Dalha volutore con i suoi follower dile lo riguardano. Un utente ha scritto all’ex tronista dicendogli che su alcuni siti di gossip si èto della sua presunta omosessualità (questa mi è nuova):”Su alcuni blog gira voce che tu sia”. Il gieffino ha risposto che qualcuno gli ha anche dato dell’omofobo: “Sì lo so e su altri siti dicono che sono omofobo. Ti lascio il libero arbitrio“. Daniele Dale la polemica su Uomini e Donne. Durante il trono di Daniele è stata portata in studio una bilancia usata per pesare le corteggiatrici. Il futuro vippone ha spiegato che l’idea non è stata sua e che era nata per lanciare un bel messaggio. “Per evitare di ricevere ...

