Chi sono i Santi Francesi a X Factor 2022: i The Jab di Amici ci riprovano con un nuovo nome (Di venerdì 16 settembre 2022) I Santi Francesi a X Factor 2022 si esibiscono nella prima puntata delle Audition, in onda su Sky Uno giovedì 15 settembre. Ma un volto attira l'attenzione del pubblico: chi sono i Santi Francesi e dove li abbiamo già visti? Non passa inosservato il cantante, Alessandro De Santis, volto apparso in un altro talent show celebre. I Santi Francesi, infatti, con un altro nome e con una formazione a tre, hanno partecipato al talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi. All'epoca dei fatti, si chiamano The Jab. Nei The Jab c'erano Alessandro De Santis (frontman), Mario Lorenzo Francese e Davide Buono. Era il 2017. Adesso la formazione è cambiata trasformandosi in un ...

