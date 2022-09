Auto in fiamme in viale della Libertà a Pago Vallo Lauro, indagano i Carabinieri (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPago Vallo Lauro (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Pago Vallo Lauro, in viale della Libertà per un incendio che ha interessato una Fiat Panda in sosta. Le fiamme che hanno avvolto l’intero veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. L’incendio, la cui natura stando ai primi rilievi sarebbe accidentale, è stato domato dai Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a, inper un incendio che ha interessato una Fiat Panda in sosta. Leche hanno avvolto l’intero veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sono in corso indagini da parte deiCompagnia di Baiano. L’incendio, la cui natura stando ai primi rilievi sarebbe accidentale, è stato domato dai Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

